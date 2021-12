Verliert Sturm Graz Schlüsselspieler Jakob Jantscher an die MLS?

Jakob Jantscher zählt zu den Schlüsselsakteuren in der Mannschaft von Sturm-Trainer Christian Ilzer. Nun droht ein Abgang im Winter.

Sagenhafte 15 Tore und 14 Vorlagen hamsterte Jakob Jantscher in der laufenden Saison in 29 Partien in allen Bewerben für Sturm Graz. Der 32-Jährige zählt in Graz auf und neben dem Platz zu den wichtigsten Akteuren.

Nun droht Sturm den Offensivspieler aber überraschend zu verlieren. Wie der Kurier berichtet, hat ein MLS-Klub die Fühler nach Jantscher ausgestreckt.

Dazu wurde auch Sportchef Andreas Schicker befragt, der sich vorsichtig äußert: "Bei mir ist noch nichts Konkretes gelandet. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit allen Stammkräften bis zum Sommer rechnen können. Falls Jakob noch einen großen Traum hätte, werden wir uns zusammensetzen. Aber er weiß schon, was er an Sturm hat."

Jantscher scheute in seiner bisherigen Karriere das Ausland nie. Nach seinem Engagement bei Red Bull Salzburg kickte der 23-fache ÖFB-Teamspieler für Dynamo Moskau, NEC Nijmegen, FC Luzern und Rizespor, bevor er wieder nach Graz zurückkehrte.