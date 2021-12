Sturm-Meisterkicker Timo Perthel heuert bei DSV Leoben an

DSV Leoben hat einen - zumindest in der Steiermark - namhaften Transfer an Land gezogen. Ex-Sturm-Meisterkicker Timo Perthel heuert beim Traditionsklub an.

In der Saison 2010/2011 feierte Timo Perthel mit dem SK Sturm den Meistertitel in der österreichischen Bundesliga.

Der damalige Leihspieler kehrte in Folge zu Stammverein Werder Bremen zurück, konnte sich aber nicht nachhaltig durchsetzen. Der Linksverteidiger kickte bei Hansa Rostock, MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig, VfL Bochum und dem 1. FC Magdeburg.

Nach einem halben Jahr ohne Verein kehrt der 32-Jährige nun in die Steiermark zurück: Perthel unterschreibt in der Landesliga Steiermark bei DSV Leoben.