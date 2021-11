Bericht: SK Rapid Wien an Regionalliga-Stürmer Rene Kriwak dran

Die Zukunft von Rapid-Stürmer Ercan Kara ist noch ungeklärt, weshalb sich die Hütteldorfer bereits nach Alternativen umschauen. Dabei soll Sportdirektor Zoran Barisic im Unterhaus fündig geworden sein.

Denn ein heißer Kandidat als potenzieller Kara-Erbe soll offenbar Rene Kriwak vom Wiener Sportclub sein. Kriwak, ausgebildet in der Admira-Akademie, legte nun in seiner ersten Saison beim Regionalligisten mit elf Toren in 13 Spielen einen Blitzstart hin. Ins Profil passt zudem Kriwaks Statur, der mit 1,98m noch eine Spur größer wäre als Kara.

Laut Sportclub-Trainer Robert Weinstabl soll ein Abgang nur mehr eine Frage der Zeit sein: "Stand heute denke ich, dass er im Winter wechseln wird. Das freut mich natürlich für den Rene. Er ist in einem absoluten Flow, hat sich das hart erarbeitet und verdient. Noch ist es nicht über die Bühne gegangen, aber es sieht einmal ganz gut aus", bestätigte der Coach entgegen der Krone.