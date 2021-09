WM-Qualifikation: Enttäuschendes ÖFB-Team geht auch gegen Schottland baden

Österreichs Nationalmannschaft verliert in der WM-Qualifikation am sechsten Spieltag auch gegen Schottland und schlittert in eine veritable Krise.

Nach gutem Start in die Partie und einigen brauchbaren Offensivszenen wurden die Österreicher im Verlaufe des ersten Abschnitts immer harmloser. Das lag natürlich auch an der Defensive der Schotten, die sich besser sortierte.

Die Gäste setzten eher auf Konter, nach einer halben Stunde gingen sie per Strafstoß in Führung. In der Folge fiel den Hausherren nicht sehr viel ein, trotzdem hätten sie kurz vor der Pause ebenfalls einen Elfmeter bekommen können.

In einer etwas zerfahrenen zweiten Hälfte kam Österreich nicht zu vielen klaren Chancen, weil Schottland sich mit dem 1:0 im Rücken defensiv kaum etwas zu Schulden kommen ließ. In den letzten 20 Minuten hatten die Bravehearts durch Konter sogar noch gute Chancen auf den zweiten Treffer.

Das Offensivspiel der Österreicher wirkte zu kleinteilig und umständlich, zudem ist eine flankenlastige Taktik gegen groß gewachsene Schottland zumindest fragwürdig.

Vergessen werden sollte allerdings nicht, dass die Österreicher am Ende der ersten Hälfte einen Elfmeter hätten bekommen müssen, der ihnen vom insgesamt nicht sehr souveränen Schiedsrichter Kabakov verwehrt worden war.

Durch den Auswärtsdreier schiebt sich Schottland auf den 2. Platz der Gruppe, bereits vier Punkte dahinter steht Österreich auf dem 4. Platz.