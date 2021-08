Sturm Graz verleiht Shabanhaxhaj und gibt Amoah fix ab

Sturm-Graz-Talent Dardan Shabanhaxhaj (20) wechselt ab sofort als Kooperationsspieler zu KSV 1919, kann also bei Bedarf jederzeit zurück nach Graz geholt werden. Winfried Amoah (21) wechselt auf fixer Basis ebenfalls zu den Falken in die 2. Liga. Das vermeldeten die Grazer am Montag.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung:"Für Dardan ist es sehr wichtig regelmäßig Spielpraxis auf höherem Level zu sammeln. Wir werden ihn sehr genau beobachten und hoffen, dass er in Kapfenberg einen Schritt nach vorne macht. Winni wünschen wir alles Gute für seine weitere Karriere und bedanken uns für seinen Einsatz."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zudem stattet Sturm Graz den 19-jährigen Stürmer Christoph Lang mit einem neuen langfristigen Profivertrag aus. Lang kam in der ersten ÖFB-Cup Runde zu seinem Pflichtspieldebüt für die Kampfmannschaft und erzielte dabei gleich sein erstes Pflichtspieltor. In der Regionalliga Mitte bewies er in der laufenden Saison bereits seinen Torriecher und traf in drei Einsätzen vier Mal.