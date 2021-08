Franco Foda nominiert ÖFB-Kader für die WM-Qualifikation

Teamchef Franco Foda hat für die bevorstehenden Länderspiele im Rahmen der European Qualifiers für den FIFA World Cup 2022 auswärts gegen die Republik Moldau (1.9.) und Israel (4.9.) sowie das Heimspiel gegen Schottland (7.9.) im Wiener Ernst-Happel-Stadion 25 Spieler nominiert.

Dafür holt Teamchef Foda Florian Kainz, Ercan Kara, Yusuf Demir und Philipp Mwene zurück. Dafür fehlen die schwer verletzten Spieler Stefan Lainer (Knöchel) und Sasa Kalajdzic (Schulter). Beide Stützen verletzten sich am Wochenende. "Eigentlich wollte ich den Kader nicht verändern", seufzt Foda.

Nach seinem Liga-Debüt für den FC Barcelona fand auch Demir den Weg zurück in die österreichische Nationalmannschaft. "Er hat eine extreme Entwicklung vorgenommen in den letzten Wochen. Ich habe mit ihm telefoniert. Man merkt, er ist viel aufgeschlossener. Das kann so ein Wechsel bewirken", fiel Foda auf. "Er ist ein Riesen-Talent. Bei Barcelona hat er jetzt auch am Flügel gespielt. Jetzt kann er sich bei uns präsentieren."

Der ÖFB-Kader im Überblick