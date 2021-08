Austria Wien: Wechsel von Patrick Wimmer nach Bielefeld vor Abschluss

Der Wechsel von Austria Wiens Patrick Wimmer zu Arminia Bielefeld steht vor dem Abschluss. Am Montag soll der Spieler in Deutschland den Medizincheck absolvieren.

Ende Juli berichtete SPOX exklusiv von Arminia Bielefelds Interesse an Austria-Offensivspieler Patrick Wimmer. Nun ist der Wechsel kurz vor dem Abschluss.

Wie der Kicker am Sonntag berichtet, soll der 20-Jährige am Montag in Bielefeld seinen Medizincheck absolvieren. Wimmer unterschreibt bei der Arminia langfristig und soll rund 700.000 Euro kosten. Sein Vertrag in Favoriten lief ursprünglich nur mehr bis Juni 2022.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Wimmer in einer phasenweise relativ desolaten Austria-Mannschaft 36 Partien und sammelte dabei neun Scorerpunkte (5 Tore, 4 Vorlagen). Zuletzt laborierte er an einer Knöchelverletzung.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In Bielefeld würde Wimmer, der im Sommer 2019 noch in der Regionalliga kickte und dann massive Sprünge in seiner Entwicklung machte, auf die Österreicher Manuel Prietl (defensives Mittelfeld), Alessandro Schöpf (Rechtsaußen) und Christian Gebauer (Rechtsaußen) treffen.