SK Rapid - TSV Hartberg: Die Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker sehen

Zwischen den beiden Duellen mit Sparta Prag trifft der SK Rapid am Samstag um 17:30 Uhr zum Ligaauftakt auf den TSV Hartberg. So könnt ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehte der SK Rapid im zweiten Durchgang das Champions-League-Quali-Duell gegen Sparta Prag und siegte schließlich vor 19.500 Zuschauern im Allianz Stadion mit 2:1.

Nun wartet auf Rapid, wieder im Allianz Stadion, der Liga-Alltag. Der TSV Hartberg gastiert am Samstag um 17:30 Uhr.

"Man braucht jetzt nicht an Monaco denken, das ist fehl am Platz. Wir müssen an Hartberg und dann Sparta denken, wir können jetzt nicht Dinge herzaubern, die noch nicht da sind", mahnt Kühbauer. "Wir können nur an Dingen arbeiten, die da sind. Noch ist nichts passiert gegen Sparta und noch nicht gegen Hartberg."

Die letzten beiden Duelle mit den Steirern gingen an die Hütteldorfer. Mitte März siegte Rapid zuhause mit 4:0, Anfang Dezember in Hartberg mit 3:1.

Rapid gegen Hartberg im TV und Livestream sehen

Das Duell zwischen Rapid und Hartberg wird am Samstag um 17:30 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Ab 16:00 Uhr startet die Vorberichterstattung zum Spiel, um 17:30 Uhr folgt schließlich der Spielanpfiff.

Mit der SkyGo-App sehen Abonntenten das Spiel auch unterwegs via Livestream.

© getty Ercan Kara

SK Rapid Wien vs. TSV Hartberg im Liveticker

All jene ohne Sky-Abo können auf den umfassenden und stets aktuellen SPOX-Liveticker zurückgreifen. Hier entlang

Der erste Spieltag im Überblick