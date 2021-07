Rapid Wien würde in Champions-League-Qualifikation auf den AS Monaco treffen

Sollte der SK Rapid in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation die Hürde Sparta Prag nehmen, wartet der AS Monaco auf die Hütteldorfer.

Am morgigen Dienstag um 20:30 Uhr trifft der SK Rapid im Hinspiel der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation in Wien auf Sparta Prag, das Rückspiel steigt am 28. Juli.

Bei einem positiven Ausgang kennen die Grün-Weißen auch den nächsten Gegner: Rapid würde auf den AS Monaco treffen.

AS Monaco, gecoacht von Bayern-Legende Niko Kovac, landete in der abgelaufenen Ligue-1-Saison mit einer talentierten Truppe auf dem dritten Tabellenplatz.

Zu den prominenteren Kaderspielern zählen Innenverteidiger Benoit Badiashile, Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni, Routinier Cesc Fabregas, DFB-Kicker Kevin Volland, Spielmacher Aleksandr Golovin und Knipser Wissam Ben Yedder.

Rapid würde erst auswärts, und dann am 10. August in Wien antreten.