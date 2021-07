Rapid-Wunschspieler Nemanja Celic wechselt wohl zum SV Darmstadt

WSG Tirol gibt wohl kurz vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison Schlüsselakteur Nemanja Celic ab. Das berichtet Sky.

Demnach steht Nemanja Celic unmittelbar vor einem Wechsel zum SV Darmstadt. Eine Ausstiegsklausel im ursprünglich bis Sommer 2022 laufenden Vertrag macht den Transfer möglich.

Der 22-jährige Linzer wechselte im Sommer 2020 von den Juniors Oberösterreich zur WSG und etablierte sich als Stammspieler.

Zuletzt wurde der defensive Mittelfeldspieler mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht. Nun zieht es Celic aber in die 2. Bundesliga. In der Vorsaison belegte Darmstadt den siebten Tabellenplatz.