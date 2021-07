Neuer Abwehrchef: Austria Wien holt wohl Lukas Mühl

Die Wiener Austria hat offenbar einen neuen Abwehrchef gefunden. Wie der Kurier am Sonntag berichtet, heuert wohl Lukas Mühl vom 1. FC Nürnberg in Favoriten an.

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger ist die Wiener Austria wohl auf Lukas Mühl gestoßen. Das berichtet der Kurier. Der Deutsche kommt ablösefrei, weil er sich gegen eine Vertragsverlängerung entschied.

„Ich brauche einen Tapetenwechsel und möchte ein neues Kapitel aufschlagen. Auch der Verein braucht neue Gesichter. Am Ende war es ein gemeinsamer Entschluss beider Seiten“, wird der 24-Jährige zitiert.

Mühl kickte zehn Jahre für den 1. FC Nürnberg und absolvierte 133 Spiele für den „Glubb". 31 Mal lief Mühl davon in der deutschen Bundesliga auf.