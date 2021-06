Paukenschlag! UEFA sperrt Österreichs Marko Arnautovic

Katastrophale Nachrichten für Österreich, das ÖFB-Team und Teamchef Franco Foda: Die UEFA sperrte Schlüsselspieler Marko Arnautovic nach seiner Konfrontation mit Nordmazedoniens Ezgjan Alioski.

Der 32-Jährige schimpfte nach seinem entscheidenden Tor zum 3:1 wutentbrannt Richtung Gegenspieler Ezgjan Alioski, gestikulierte und musste von David Alaba gestoppt werden. Fans spekulierten im Anschluss über die Hintergründe - Alioski stand oft im Mittelpunkt der Partie und brachte Xaver Schlager mit einem brutalen Einsteigen zu Boden.

Am Tag danach erklärte sich Arnautovic und betonte, dass Politik oder Rassismus nicht zu den Hintergründen der Konfrontation zählen. "Ich bin kein Rassist und werde niemals einer sein", so Arnautovic. "Es war einfach ein emotionales Gefecht. An alle Leute, die sich angesprochen gefühlt haben: Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid."

Arnautovics Entschuldigung sollte den Verantwortlichen der UEFA aber nicht reichen. Die Hiobsbotschaft für Arnautovic und den ÖFB-Tross: 1 Spiel Sperre.

Arnautovic reagiert auf UEFA-Sperre

"Ich habe mein Fehlverhalten beim Torjubel aus eigener Initiative, noch bevor ein Verfahren eingeleitet wurde, öffentlich eingestanden und mich dafür entschuldigt. Es hat bedauerliche Äußerungen von beiden Seiten gegeben, aber auch Provokationen sind keine Rechtfertigung für mein Verhalten. Direkt nach dem Spiel hat es eine Aussprache und eine gegenseitige Entschuldigung gegeben. Ich bin mit Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturen aufgewachsen und stehe ganz klar für Vielfalt. Das weiß jeder, der mich kennt. Es ist mir persönlich sehr wichtig, das zu betonen. Ich stehe gemeinsam mit dem ÖFB für Toleranz und Integration in allen Bereichen der Gesellschaft", erklärte Arnautovic in einer ÖFB-Aussendung.