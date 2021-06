ÖFB-Legionär Peter Zulj landet bei Basaksehir

Ex-Sturm-Graz-Regisseur Peter Zulj hat erneut den Verein gewechselt. Der 28-Jährige unterschreibt langfristig bei Basaksehir Istanbul in der türkischen Süper Lig.

Der Welser war in der vergangenen Saison vom RSC Anderlecht an Göztepe ausgeliehen. In 16 Süper-Lig-Partien erzielte Zulj vier Treffer und bereitete zwei Tore vor.

Damit überzeugte Zulj Basaksehir von einer festen Verpflichtung. Der Lieblingsklub des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan landete in der abgelaufenen Saison auf dem zwölften Tabellenplatz und investiert im Sommer neu.

Zu den prominenteren Namen im Kader zählen Nacer Chadli, Ex-Salzburger Fredrik Gulbrandsen, und Ex-Manchester-United-Rechtsverteidiger Rafael.

Nicht bei Basaksehir bleiben wird übrigens Ex-Rapidler Boli Bolingoli, der in der abgelaufenen Saison leihweise in der Türkei kickte - seine Kaufoption wird nicht gezogen, er kehrt zu Celtic zurück.