Medienbericht: Patson Daka zu Leicester City schon fix

Wie der zuverlässige Reporter Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel von Red-Bull-Salzburg-Stürmer Patson Daka zu Leicester City fix.

Red Bull Salzburg soll heute das offizielle Angebot der Foxes angenommen haben, der Wechsel soll nächste Woche verkündet werden.

Der 22-Jährige soll bei Leicester langfristig als Nachfolger von Stürmer-Legende Jamie Vardy (34) aufgebaut werden.

Daka erzielte in der abgelaufenen Saison in 42 Spielen in allen Bewerben 34 Tore und lieferte zwölf Vorlagen.

In der Bundesliga traf Daka in 28 Partien 27 Mal - ein Treffer alle 72 Minuten. Sein Vertrag in Salzburg läuft ursprünglich noch bis Sommer 2024.