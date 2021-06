Erfolgreicher Quali-Start für Österreichs U21-Nationalteam

Auftakt geglückt! Das ÖFB-U21-Nationalteam legt einen souveränen Start in die Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2023 hin. Vor 1080 Zuschauern in der josko ARENA in Ried siegt die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch mit 2:0 (1:0) gegen Estland.

Die ÖFB-Talente starten etwas nervös, leisten sich Abspielfehler, die in den letzten Partien nicht zu sehen waren. Wenn die ÖFB-Elf aber mit Tempo und viel Zug zum Tor stürmt, schafft es die estnische Defensive nicht, die österreichische Offensivreihe Romano Schmid, Yusuf Demir und Junior Adamu unter Kontrolle zu bringen.

Der Führungstreffer fällt früh. In der 6. Minute schließt Bremen-Legionär Romano Schmid eine Einzelaktion herrlich ab und zirkelt die Kugel ins Netz. Mit der Führung im Rücken und angetrieben vom lautstarken Rieder Publikum steigert sich das ohnehin große Selbstbewusstsein der ÖFB-Talente weiter.

Kurz vor der Pause gelingt Schmid beinahe das 2:0. Sein Freistoß landet aber an der Stange. Die Esten wehren sich zwar nach Kräften, mit dem Tempo der Gregoritsch-Auswahl können die Balten aber nicht mithalten.

Österreichs U21 prolongiert Siegesserie

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich am Spielgeschehen wenig. Gregoritsch, der mit seiner Startelf überraschte, Flügelspieler Prass im Zentrum aufbot, sah einen routinierten Auftritt seiner Burschen.

Yusuf Demir, der ebenso wie Schmid seinen Premierentreffer im U21-Trikot erzielt, schraubt nach 56 Minuten das Ergebnis auf 2:0 - und sorgt damit für die Vorentscheidung. Schmid, Demir, Christoph Klarer und Patrick Wimmer treffen zudem je einmal die Stange.

"Wir haben eine super Mannschaft, mit großer Mentalität und Laufbereitschaft. Dazu einen Trainer im Rücken, der uns ständig motiviert. Es passt momentan einfach", so Kapitän Flavius Daniliuc nach dem vierten Sieg im vierten Spiel der neuen U21.

Auch Gregoritsch zeigt sich nach dem Schlusspfiff zufrieden. Die mangelnde Chancenverwertung wolle er nicht überbewerten: "Die Esten haben mit neun Spielern am eigenen Strafraum verteidigt und es uns schwer gemacht. Trotzdem ist die Mannschaft konzentriert geblieben und hat sich viele Chancen erarbeitet. Bei den Stangenschüssen hat uns zudem das Glück gefehlt. Wichtig ist, dass wir gut in die Qualifikation gestartet sind. Jetzt freuen wir uns auf die Aufgaben im Herbst", so der Teamchef.

Weiter geht es für die U21 am 3. September mit dem schweren Auswärtsspiel in Norwegen. Am 7. September gastiert dann Aserbaidschan in der josko ARENA in Ried.