ÖFB-Gegner Niederlande muss bei EURO auf Donny van de Beek verzichten

Die niederländische Nationalmannschaft muss bei der EM auch auf seinen Mittelfeldstar Donny van de Beek verzichten.

Das bestätigte der Verband KNVB am Dienstag. Der 24-jährige Manchester-United-Spieler laboriert an einer Verletzung, Nationaltrainer Frank de Boer werde jedoch keinen Ersatz nachnominieren.

Die Niederlande trifft in Gruppe C am 17. Juni (Donnerstag, 21:00 Uhr) auf die österreichische Nationalmannschaft.

Zuvor musste De Boer bereits Stammkeeper Jasper Cillessen wegen einer Coronainfektion aus dem EM-Kader streichen. Dass Schlüsselspieler Virgil van Dijk wegen einer Knieverletzung ausfällt, ist schon seit mehreren Wochen bekannt.