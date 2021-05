Wechselt Alexander Grünwald zu Austria Klagenfurt?

Alexander Grünwalds Vertrag bei der Wiener Austria endet im Sommer. Wo der Mittelfeldspieler nächste Saison kickt, ist noch nicht geklärt.

301 Partien absolvierte Alexander Grünwald in zehn Jahren bei der Wiener Austria. Dabei erzielte der 32-Jährige 76 Tore und bereitete 58 Treffer vor. Geht es nach dem Mittelfeldspieler, soll sein Engagement bei der Wiener Austria weitergehen.

"Wir haben schon ein paar Gespräche gehabt. Ich habe das deponiert, was ich mir vorstellen kann. Jetzt warte ich auf den Verein, dass er auf mich zukommt und dann werden wir sehen, was rauskommt", sagt Grünwald bei Sky über die Vertragsgespräche.

"Ich fühle mich schon noch konkurrenzfähig. Ich denke schon, dass ich die eine oder andere Rolle gut ausführen könnte. Der Verein muss sich entscheiden, was er möchte. Ich habe dem Verein schon mitgeteilt, dass ich jetzt irgendwann mal Klarheit haben will."

Klarheit braucht Grünwald auch, weil es offenbar weitere Optionen gibt. Austria Klagenfurt soll bei einem Bundesliga-Aufstieg auf eine Verpflichtung von Grünwald hoffen.

"Ich bin in Klagenfurt geboren. Ich bin dort auf dem Gelände aufgewachsen. Meine Familie, Freunde sind alle noch in Kärntnen. Mal sehen, es könnte eine Option sein. Ich habe aber noch nichts gehört von Austria Klagenfurt. Was mein Berater macht, weiß ich nicht. Ich will mich ausschließlich auf die letzten Spiele hier konzentrieren, dann werden wir schauen", so Grünwald zum Gerücht.