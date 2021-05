Red-Bull-Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund: "Haben auch nächste Saison geile Mannschaft"

Serienmeister Red Bull Salzburg droht im Sommer erneut ein Exodus. Sportdirektor Christoph Freund sieht die Situation aber gelassen und kündigt für nächste Saison eine "richtig geile Mannschaft" an.

Andre Ramalho, Patson Daka, Mergim Berisha, Rasmus Kristensen, Enock Mwepu - in Salzburg gibt es beinahe obligatorisch einige Kandidaten für einen Sommer-Transfer.

"Wir haben auch nächstes Jahr eine richtig geile Mannschaft. Das weiß ich schon. Wir wollen immer besser werden", ist sich Sportdirektor Christoph Freund bei Sky dennoch sicher.

Recht überraschend könnte Routinier Andre Ramalho zu PSV Eindhoven wechseln, wo sein alter Mentor Roger Schmidt auf der Trainerbank sitzt. "Der Andre ist ein besonderes Kapitel. Er war weg, ist wieder zurückgekommen. Es kann passieren, dass er geht. Es ist noch nichts finalisiert. Aber es kann sein, dass er noch einen anderen, weiteren Schritt macht. Es ist so. Aber er ist schon ein besonderer Spieler für Red Bull Salzburg", sagt Freund. Mit Polens Kamil Piatkowski verpflichteten die Bullen bereits für fünf Millionen Euro einen neuen Innenverteidiger von Rakow.

Freund: "Marsch hinterlässt schon eine Lücke"

Nichts ändern lässt sich am Abgang von Jesse Marsch zu RB Leipzig. Für seinen Kollegen findet Freund zum Abschied nur warme Worte: "Er hinterlässt sportlich eine richtig gute Mannschaft. Seine Mentalität und seine Energie hat man gespürt. Also ein richtig guter Trainer. Und menschlich ein richtig guter Typ. Er hinterlässt schon eine Lücke. Die zwei Jahre sind so schnell vergangen. Eigentlich ein Wahnsinn. Aber es war eine coole Zeit."

Ob Patson Daka seinem Trainer nach Leipzig folgt, wollte der Stürmer selbst nicht bestätigen, sagt nur: "Um ehrlich zu sein - ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich bin schon sehr glücklich hier. Ich bin immer noch Spieler von Salzburg und bin immer noch hier." Ein Verbleib in Salzburg würde aber nach 46 Scorerpunkten in 42 Saisonspielen (34 Tore, 12 Vorlagen) verwundern.

Eine starke Saison legte auch Dakas Sturmpartner Mergim Berisha mit 36 Scorerpunkten in 42 Partien hin. Sein Vertrag läuft in Salzburg nur mehr bis Sommer 2022. Jetzt will Berisha mit der deutschen U21-Nationalmannschaft zur EM reisen, sich beweisen, und dann "Gedanken zu meiner Zukunft machen".