Red Bull Salzburg offenbar an Kacper Kozlowski interessiert

Glaubt man polnischen Medienberichten, angelt Österreichs Serienmeister nach Mittelfeld-Talent Kacper Kozlowski von Pogon Stettin.

Wie das Portal Portal Sport.pl berichtet, interessiert sich Red Bull Salzburg für eine Verpflichtung von Kacper Kozlowski. Neben den Bullen bemüht sich auch St. Etienne und FC Turin um eine Verpflichtung des 17-jährigen Spielmachers.

Kozlowski absolvierte in der höchsten polnischen Liga in der laufenden Saison 20 Partien, debütierte im März für die Nationalmannschaft und darf sich Hoffnungen auf eine Einberufung in den EURO-Kader machen.

Mit Kamil Piatkowski fixierte Salzburg um fünf Millionen Euro bereits einen Transfer aus der Ekstraklasa. Der 20-jährige Innenverteidiger kommt im Sommer von Rakow.