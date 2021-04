Zweitligabomber Fabian Schubert: Wechsel nach Rumänien?

Blau-Weiß-Linz-Angreifer Fabian Schubert rückte mit starken Leistungen in den Fokus von zahlreichen Bundesliga-Klubs. Aber auch CFR Cluj aus Rumänien soll locken.

Für Blau-Weiß Linz erzielte der 26-Jährige in der laufenden Saison 30 Tore in 24 Partien. Zusätzlich bereitete Schubert elf Treffer vor. Beeindruckend: Auch in drei Cup-Spielen traf Schubert sechsmal.

Der SKN St. Pölten, SV Ried, WSG Tirol und WAC sollen sich für den Stürmer interessieren, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Die OÖN berichten nun aber auch von einem konkreten Angebot aus Rumänien. CFR Cluj - dreimal in Folge Meister und Tabellenführer - sollen an dem Mittelstürmer dran sein.