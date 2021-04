Patson Daka soll Fünfjahresvertrag von RB Leipzig vorliegen

Red-Bull-Salzburg-Trainer Jesse Marsch soll vor einem Wechsel nach Leipzig stehen. Das berichten Medien am Mittwoch übereinstimmend. Folgt nun auch Stürmer Patson Daka?

Wie der italienische Journalist Nicolò Schira berichtet, arbeitet RB Leipzig an einer Verpflichtung von Red-Bull-Salzburg-Stürmer Patson Daka. Leipzig soll Daka einen Fünfjahresvertrag vorgelegt haben.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Erst im letzten Sommer holte der Bundesligist Hee-chan Hwang für neun Millionen Euro aus Salzburg, seither wartet der Südkoreaner auf sein erstes Ligator.

Mit Toren kann Daka in der Regel dienen. Der 22-Jährige erzielte in der laufenden Saison in 23 Bundesliga-Partien 24 Tore und traf dabei alle 69 Minuten - ein spektakulärer Wert. Daka wurde zuletzt auch mit Klubs aus England in Verbindung gebracht, darunter mit dem FC Liverpool.

Sollte Dakas Weg nach Leipzig führen, würde sich der Stürmer einer langen Liste einreihen. Schon zahlreiche Salzburger übersiedelten nach Sachsen.

Zu den prominentesten Namen zählen Naby Keita, Dominik Szoboszlai, Amadou Haidara, Dayot Upamecano, Hannes Wolf, Hwang und Konrad Laimer.

Zuletzt unterstrich auch Daka-Berater Frederic Kanoute im Sky-Interview die Wechsel-Intention seines Klienten: "Es ist Zeit für eine neue Herausforderung. Wir werden uns mit den interessierten Vereinen hinsetzten und eine richtige Entscheidung treffen. Er wird nicht nur wechseln, um zu wechseln."