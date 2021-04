Hartberg-Coach Markus Schopp vom eigenen Team enttäuscht: "Es ist für mich mühevoll"

Für den TSV Hartberg reichte es am vergangenen Samstag nur zu einem 2:2-Remis beim SCR Altach. Damit gaben die Steirer ihre Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe an den FK Austria ab. Trainer Markus Schopp fand dazu deutliche Worte.

"Ich hab' das Gefühl gehabt, dass meine Mannschaft, vor allem in der ersten Halbzeit, einfach nicht wirklich das Ziel verfolgt, das ich verfolge. Nämlich wirklich Siebenter zu werden, mit allem was dazugehört", kritisierte Schopp sein Team gegenüber Sky.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Den Altacher Ausgleich läutete Manfred Gollner mit einem fehlgeschlagenen Querpass ein. Seifedin Chabbi (8.) und Rajko Rep (21.) vergaben Großchancen. "Es ist das Eine, solche Fehler zu machen, die nie und nimmer passieren dürfen. Und es ist das Andere, was wir vorne verklopfen", zeigte sich der TSV-Coach sichtlich enttäuscht.

"Es ist für mich mühevoll, mich jede Woche da herzustellen und jede Woche das gleiche Thema anzusprechen", wütete Schopp weiter und fügte an: "Da sind die Spieler gefordert. Sie sollten schnell anfangen, bessere Lösungen zu finden."

Sky-Experte Marc Janko äußerte sich im Anschluss zu Schopps Aussagen: "Er ist brennheiß. So habe ich ihn selten gesehen."