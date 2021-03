Tormaschine Kalajdzic trifft doppelt gegen Schottland - aber Fallrückzieher schockt Österreich

Zweimal ging Österreich durch Treffer von VfB-Stuttgart-Legionär Sasa Kalajdzic in Schottland in Führung, zweimal konnten die Schotten ausgleichen. Somit startet das ÖFB-Team mit einem Unentschieden in die WM-Qualifikation.

Schottland und Österreich trennen sich zum Auftakt der WM-Qualifikation in Glasgow mit einem 2:2-Unentschieden.

Dabei gingen die Gäste durch Stuttgart-Stürmer Kalajdzic zwei Mal in Führung, doch Hanley sowie McGinn mit einem spektakulären Fallrückzieher in der Schlussphase schafften jeweils den Ausgleich für Schottland in einer spielerisch nicht gerade hochklassigen Begegnung.

Aufgrund des recht ausgeglichenen Chancenverhältnisses geht das Remis schlussendlich auch in Ordnung, zumal Österreich nach jeweils guten Ansätzen in beiden Halbzeiten mit Fortlauf der Begegnung etwas schwächer wurde und so die Schotten immer wieder zurück in die Begegnung kamen.

© getty Sasa Kalajdzic

Kalajdzic: "Da hat er kurz gedacht, dass er Zlatan ist"

"Diesen Tag werde ich nie vergessen", erklärte Doppeltorschütze Kalajdzic nach Schlusspfiff im ORF-Interview. "Wir haben ordentlich verteidigt, ich will keinem die Schuld geben. Beim Ausgleich hat er kurz gedacht, dass er Zlatan ist und haut den Fallrückzieher rein. Das ist bitter."

Nüchtern analysierte Teamchef Franco Foda das Unentschieden in Schottland: "Wir haben zwei Punkte liegen gelassen. Wir hatten die Schotten gut im Griff und haben trotzdem Gegentore erhalten. Die Gegentore waren vermeidbar, das müssen wir über die Zeit bringen. Trotzdem: Kompliment an die Mannschaft. Wir mussten wegen der Verletzung von Marcel Sabitzer improvisieren."

Am Sonntag um 20:45 Uhr geht es für Österreich gegen die Färöer weiter. Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob Sabitzer eingesetzt werden kann. "Am Sonntag müssen wir unbedingt gewinnen", so Foda.

Die Tabelle in Gruppe F