SK Sturm Graz - FK Austria Wien: Die Bundesliga im TV und Livestream sehen

Am 21. Spieltag der Bundesliga empfängt der SK Sturm die Wiener Austria (Sonntag, 17:00 Uhr). Wir zeigen euch, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Blickt man auf die Tabelle, ist die Favoritenrolle klar verteilt: Die Grazer liegen satte zehn Punkte vor den Wienern.

Die Form sieht aber etwas anders aus: Sturm siegte nur in einem der letzten vier Liga-Partien (da aber immerhin gegen Red Bull Salzburg), die Austria gewann zuletzt gegen Altach und St. Pölten und holte ein 0:0 gegen Rapid Wien.

Im letzten Liga-Duell am 5. Dezember siegte der SK Sturm in Favoriten übrigens mit 4:0, die Tore erzielten Otar Kiteishvili (2), Bekim Balaj und David Nemeth.

Sturm gegen Austria im TV und Livestream sehen

Die Partie steigt am Sonntag um 17:00 Uhr und ist lediglich auf Sky Sport Austria 2 HD live und in voller Länge zu sehen. Am Sonntag um 17:00 Uhr laufen zudem aus Sky Sport Austria 1 HD vier Parallel-Spiele (siehe unten) - ihr könnt auf Sky zwischen der Konferenz und dem Einzelspiel wählen.

Sturm Graz darf wieder in Graz spielen

Nach der Kommissionierung in der Grazer Merkur Arena hat der Senat 3 die Stadionzulassung wieder erteilt. Somit wird das Duell zwischen Austria und Sturm in Graz stattfinden.

Die genaue Begutachtung vor Ort hat ergeben, dass großflächig Rasenstellen ausgetauscht worden sind und sich das Spielfeld wieder in einem bundesligatauglichen Zustand befindet.

Der 21. Spieltag der Bundesliga

Samstag, 13.03.2021 17:00 Uhr Red Bull Salzburg FC Admira 3:1

Sonntag, 14.03.2021 17:00 Uhr SV Ried LASK -:- 17:00 Uhr SK Sturm Graz FK Austria Wien -:- 17:00 Uhr SKN St. Pölten SCR Altach -:- 17:00 Uhr SK Rapid Wien TSV Hartberg -:- 17:00 Uhr WAC WSG Tirol -:-

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 21. Spieltag