Österreich - Färöer: WM-Qualifikation heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Für das ÖFB-Team steht am heutigen Sonntag nach dem 2:2 gegen Schottland das zweite Gruppenspiel in der WM-Qualifikation auf dem Programm. Zu Gast: Die Faröer Inseln. SPOX erklärt, wo es das Länderspiel Österreichs im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

"Jedes Spiel wird eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz muss man sich Ziele setzen. Unser großes Ziel und unser Traum ist, bei der WM dabei zu sein", erklärte Teamchef Foda vor dem Länderspiel. "Sonntag ist ein Pflichtsieg, aber das sind immer die schwierigen Spiele, nichtsdestotrotz müssen wir das Spiel unbedingt gewinnen"

Fix ist, dass Foda seine Startelf durchrotiert. Am Sonntag sollen auch andere Spieler die Chance bekommen. "Wir werden sicher die eine oder andere Veränderung vornehmen. Aber das war so oder so der Plan. Insofern gibt es die eine oder andere frische Kraft am Sonntag."

Österreich gegen Färöer im Free-TV und Livestream

Das Match zwischen Österreich und Färöer wird im öffentlich-rechtlichen ORF übertragen. Ab 20.15 startet ORF1 mit der Vorberichterstattung, um 20.45 geht schließlich das Spiel über die Bühne. In der Kommentatorenbox befinden sich Oliver Polzer und Roman Mählich, zur Studio-Analyse bitten Christian Diendorfer, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Event auch via TV-Thek im Stream sehen.

Sämtliche WM-Qualifikationsspiele hat DAZN im Angebot, darunter auch alle Partien mit österreichischer Beteiligung.

Österreich - Färöer: Die möglichen Aufstellungen

Österreich: Lindner - Alaba, Dragovic, Trauner, Posch, Trimmel - Grillitsch, Schlager, Lazaro, Sabitzer - Gregoritsch;

Faröer: Gestsson - Rolantsson, G. Vatnhamar, Faerö, Davidsen - Hansson, Hendriksson - S. Vatnhamar, Bjartalid - M. Olsen, K. Olsen

Liveticker zum ÖFB-Team gegen die Färöer Inseln

Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, könnt Ihr auch auf unseren umfassenden LIVETICKER zurückgreifen.

© getty Franco Foda.

ÖFB-Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele im März

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Gernot TRAUNER (LASK), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Yusuf DEMIR (SK Rapid), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER), Reinhold RANFTL (LASK), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER)

STURM: Adrian GRBIC (FC Lorient/FRA), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Ercan KARA (SK Rapid)

