Bundesliga-Grunddurchgang beendet: WSG Tirol rettet Platz in der Meistergruppe

22 Runden sind gespielt und der Grunddurchgang der österreichischen Bundesliga ist damit beendet. Somit ist klar, welche Klubs in der Meistergruppe antreten, und wer in die Qualifikationsgruppe muss.

Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs siegte Red Bull Salzburg bereits am Samstag 1:0 beim LASK und nahm den Linzern im Titelrennen damit Wind aus den Segeln.

Am Sonntag reichte der WSG Tirol ein 1:1-Heimunentschieden gegen Rapid für einen Platz in der Meistergruppe - weil der TSV Hartberg gegen den SKN St. Pölten in einer spektakulären Partie einen späten 3:3-Ausgleich gegen den SKN St. Pölten kassierte.

Admira und Sturm Graz trennten sich mit 0:0, Altach siegte gegen die SV Ried mit 2:1. Die Austria musste zuhause gegen den WAC eine bittere 3:5-Schlappe einstecken.

Die Ergebnisse des 22. Spieltags

Samstag, 20.03.2021 17:00 Uhr LASK FC Red Bull Salzburg 0:1