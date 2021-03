Bericht: Englische Top-Klubs jagen Salzburgs Patson Daka

Red Bull Salzburg sieht sich erneut mit der Situation konfrontiert, mehrere Leistungsträger im kommenden Sommer-Transferfenster abgeben zu müssen. Ganz oben auf der Liste diverser Top-Klubs aus der Premier League befindet sich offenbar Torgarant Patson Daka.

Den Nationalspieler Sambias haben, einem Bericht des englischen Mediums Express zufolge, Größen wie Manchester City und Manchester United auf dem Radar. Die Premier-League-Teams schickten demnach bereits Scouts aus. Auch der amtierende Meister FC Liverpool sowie Arsenal London und West Ham United sind an Daka dran.

Zudem nennen die Salzburger Nachrichten eine Ablösesumme in Höhe von über 20 Millionen Euro, die Daka Red Bull Salzburg bei einem Wechsel einbringen könnte. In der laufenden Saison kam der 22-Jährige auf 27 Tore in 31 Pflichtspielen.