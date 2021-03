Austria Wien erweitert den Vorstand: Gerhard Krisch heuert an

Der Austria-Aufsichtsrat hat am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung in der Generali-Arena auf Vorschlag von Präsident Frank Hensel Herrn Gerhard Krisch in den Vorstand der FK Austria Wien AG berufen.

Dieser Entscheidung ist ein "intensives Auswahlverfahren" inklusive einem Assessmentprozess durch einen "renommierten Personalberater" vorausgegangen, heißt es in einer Aussendung.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Krisch (55) wird Markus Kraetschmer, der zuletzt wieder als alleiniger Vorstand fungierte, ab Mai in seinen Agenden ergänzen und die Gesamtverantwortung mittragen. Kraetschmer hat noch einen Vertrag bis 30.06.2021, die Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen.

Das gleiche gilt für die Zukunft von Peter Stöger beim FK Austria Wien. "Wir sind mit beiden im sehr harmonischen Austausch und hoffen zeitnah auf eine Entscheidung, um die Tätigkeitsfelder abstecken zu können", sagt Frank Hensel.