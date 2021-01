SK Rapid: Wird Yusuf Demir verkauft und an die Hütteldorfer verliehen?

Yusuf Demir ist wohl die heißeste Transfer-Aktie des SK Rapid. Nun könnte der 17-Jährige im Winter verkauft, aber bis Sommer zurück geliehen werden.

Wie die Tageszeitung Kurier am Sonntag berichtet, ist der SK Rapid bereit, Super-Talent Yusuf Demir bereits im Winter zu verkaufen. Etwaige Einnahmen könnte Balsam auf die Seele der finanziell gebeutelten Hütteldorfer sein.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Jedoch soll es bei einem möglichen Deal eine Bedingung geben: Rapid will den Offensivspieler zumindest bis Sommer ausleihen. Sollte es hier keine Einigung geben, dürfte Demir am Ende der Saison verkauft werden.

Demir steht bei Rapid noch bis Sommer 2022 unter Vertrag. Somit herrscht kein akuter Zugzwang im Jänner. Der Wiener absolvierte in der laufenden Saison in allen Bewerben 17 Partien und erzielte dabei vier Tore. Zuletzt wurde Demir mit dem FC Barcelona, Red Bull Salzburg und Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.