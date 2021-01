SK Rapid - SKN St. Pölten: Die Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Nachdem das Bundesliga-Duell zwischen dem SK Rapid und St. Pölten am Dienstag wegen schwerer Schneefälle abgesagt werden musste, findet am heutigen Mittwoch (18:30 Uhr) der zweite Anlauf statt. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.



Das Bundesliga-Duell zwischen Rapid und St. Pölten musste am Dienstag abgesagt werden. Zu schwer waren die Scheefälle. "Die seit Tagen laufende Rasenheizung ist gegen so heftige Schneefälle machtlos", verteidigte sich Rapid am Tag danach.

Doch Fans beider Mannschaften müssen nicht lange warten: Schon am heutigen Mittwoch um 18:30 wird die Partie ausgetragen.

SK Rapid: Top-Start ins Jahr 2021

Für den SK Rapid hätte am vergangenen Freitag der Start ins Jahr 2021 nicht besser laufen können.

Die Hütteldorfer besiegten den SK Sturm im Traditionsduell mit 4:1 und deuteten an, dass mit Rapid im Rennen um den Platz an der Tabellenspitze zu rechnen sein könnte.

Für die Rapid-Tore sorgten in Abwesenheit des gesperrten Taxi Fountas am Freitagabend Ercan Kara, Christoph Knasmüllner, Thorsten Schick und Yusuf Demir.

Eine "gmahte Wiesn" wird das Duell gegen den SKN St. Pölten für die Elf von Dietmar Kühbauer aber vermutlich nicht. In den letzten drei Aufeinandertreffen beider Mannschaften siegten jeweils einmal Rapid und einmal die Niederösterreicher. Die dritte Partie endete Unentschieden.

Rapid gegen St. Pölten live im TV & Livestream

Die Partie wird am Mittwoch um 18:30 Uhr ausschließlich auf Sky gezeigt.

Zudem laufen parallel auch die Duelle zwischen Red Bull Salzburg und WSG gegen Altach. Um 20:30 Uhr empfängt der WAC den LASK.

SCR vs. SKN im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren Liveticker (ab 18:30 Uhr). Bitte hier entlang.

Rapid gegen den SKN St. Pölten: Die letzten 10 Duelle