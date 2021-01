Mihret Topcagic vor Rückkehr in die Bundesliga

Mihret Topcagic kickte in Österreich für den WAC, Admira, SCR Altach und den FC Kärnten. Nun könnte der 32-jährige Stürmer in die Bundesliga zurückkehren.

Nach zweieinhalb Jahren löste Topcagic seinen Vertrag beim FK Suduva vorzeitig auf. "Weil wir heuer am letzten Spieltag ja Platz eins verloren haben, nur Zweiter geworden sind, will der Präsident gar den Klub verkaufen, reduzierte alle Gehälter. Dann habe ich gleich gesagt, dass es mir so nicht mehr passt - wir konnten uns einigen, alles lief fair ab", so Topcagic zur Kronen Zeitung.

Wie die Krone berichtet, soll eine Rückkehr in die Bundesliga nun kurz bevorstehen - und das bei einem "alten Bekannten". Ins Bild würden Altach und die Admira passen, die beide einen neuen Mittelstürmer suchen.

Topcagic erzielte in 96 Bundesliga-Partien 18 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.