SK Sturm - SKN St. Pölten: Bundesliga heute live im TV, Livestream & Liveticker sehen

Rollt der SK Sturm gegen den SKN St. Pölten am Samstag um 17:00 Uhr zum nächsten Sieg? Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream & Liveticker sehen könnt.

Der SK Sturm gewann seine letzten vier Ligaspiele en suite, kassierte dabei nur ein Gegentor und traf selbst elf Mal in den gegnerischen Kasten. Die Belohnung für die Steirer: Tabellenplatz drei, und das mit eine Partie weniger als die direkte Konkurrenz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aber auch die Niederösterreicher sind in keiner Unform und holten in den letzten zwei Ligaspielen ein 2:2 gegen den TSV Hartberg und einen 4:0-Sieg in Altach. Das letzte Aufeinandertreffen mit Sturm endete am ersten Spieltag im September mit 0:0.

SK Sturm gegen St. Pölten live im TV & Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf Sky gezeigt. Auf Sky Sport Austria 2 läuft das Spiel ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr Vorbericht) im Einzelspiel, auf Sky Sport Austria 1 werden zudem alle Höhepunkte in Konferenzschaltung übertragen.

Sturm Graz vs. SKN im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren umfassenden Liveticker (ab 17:00 Uhr). Bitte hier entlang.

© GEPA

SK Sturm Graz - SKN St. Pölten: Die Aufstellungen

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Nemeth, Wütherich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kiteishvili - Friesenbichler, Jantscher

Ersatz: Schützenauer - Jäger, Gazibegovic, Kuen, F. Mwepu, Huspek, Shabanhaxhaj, Balaj

Es fehlen: Geyrhofer (Sprunggelenksverletzung), Trummer (nach Kreuzbandriss)

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Steinwender, Muhamedbegovic, Schulz - Halper, Luxbacher, R. Ljubicic - Davies, Schmidt, Hugi

Ersatz: Kretschmer - Drescher, Maranda, Asadi, Schütz, Meister, Grozurek

Es fehlt: Pokorny (gesperrt)

Die Bundesliga-Tabelle nach 11 Spieltagen