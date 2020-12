Otar Kiteishvili schwärmt von Sturm Graz: "Ich hatte noch nie so ein Leben wie hier"

Nach seinem überstandenen Muskelbündelriss ist Otar Kiteishvili wieder das Metronom im Angriff der Grazer. Die Steiermark möchte der 24-Jährige nun nicht so schnell aufgeben.

Seit der Georgier von seiner Verletzung zurückgekehrt ist, läuft es wieder beim SK Sturm. Vier Spiele, vier Siege und eine Tordifferenz von 11:0. An fünf Toren war Kiteishvili dabei direkt beteilgt.

Da würde es wenig verwundern, wenn Klubs in Europa diese Entwicklung nicht wahrgenommen hätten. "Natürlich ist es ein Traum, bei einem richtig großen Klub zu spielen, aber auch mein Leben hier in Graz fühlt sich an wie in einem Traum. Als kleiner Junge in Georgien hätte ich mir das nie erwartet. Ich hatte noch nie so ein Leben wie hier", so der offensive Mittelfeldspieler.

Völlig entspannt wird Sturm die Situation dennoch kaum sehen. Im Sommer geht Kiteishvili in sein letztes Vertragsjahr. Davor muss wohl eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen werden.

Schicker: "Verlängerung wird nicht einfach werden"

Auch an einer Verlängerung werde gearbeitet, so Sportchef Andreas Schicker. "Natürlich versuche ich, so einen Spieler wie ihn frühzeitig zu verlängern, das wird aber nicht einfach werden." Umgekehrt sei Sturm ein Club, der auf Transfererlöse angewiesen sei. "Wenn ein sehr gutes Angebot kommt im Sommer, dann muss man es auch annehmen."

Der erst 34-jährige Nachfolger von Günter Kreissl hat den Kader im Sommer schlanker und billiger gemacht, jedoch um ausländische und inländische Klassespieler wie Jon Gorenc-Stankovic und Andreas Kuen ergänzt. Das Hauptaugenmerk lag Schickers Aussagen zufolge aber im zwischenmenschlichen Bereich. "Es war wesentlich, dass wir eine richtige Mannschaft werden. Immer dann hat Sturm Erfolg gehabt." Dies sei eingetreten. "Wir haben es geschafft, eine richtige Einheit zu werden."