"Für meine Zukunft die beste Entscheidung": Dominik Szoboszlai begründet Wechsel zu RB Leipzig

Mit einer 2:3-Niederlage gegen den WAC ging auch das Abschiedsspiel von Dominik Szoboszlai etwas in die Hose. Nach der Partie bedankte sich der Mittelfeldspieler nochmals bei seinem Verein und erläuterte seine Wechselgründe.

"Ich kann mich hier nur bei allen bedanken. Bei den Fans, dem Sportdirektor (Christoph Freund, Anm.) und bei allen die mir geholfen haben. Jetzt geht es nach Deutschland und dort werde ich alles geben, was ich habe", meinte Dominik Szoboszlai mit glasigen Augen im Sky-Interview.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Arsenal, AC Milan, Atletico Madrid sowie auch der FC Bayern München sollen am Mittelfeldmann interessiert gewesen sein, es soll "mehrere Angebote von Top-Klubs" gegeben haben. Schlussendlich entschied sich Szoboszlai für RB Leipzig. Seinen Wechsel begründete er dabei vor allem im Hinblick auf seine Entwicklung: "Ich habe überlegt, was für meine Karriere und meine Zukunft die beste Entscheidung für mich wäre und glaube, dort (bei Leipzig) kann ich noch besser werden. In Deutschland in der Bundesliga zu spielen ist richtig geil. Mein Ziel war, in einer Top-5-Liga zu den besten Teams zu wechseln."

Bei Leipzig trifft er im halblinken Mittelfeld mit Emil Forsberg, Christopher Nkunku, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer auf harte Konkurrenz. Dass er daher von Trainer Julian Nagelsmann keine Stammplatzgarantie bekommen könnte, stört ihn aber nicht. "Stammplatzgarantie brauche ich nicht. Ich will dafür arbeiten und mir es auch verdienen, in der Startelf zu stehen. Dafür gebe ich alles", so der 20-Jährige ambitioniert.

Szoboszlai wechselt mit Jahresbeginn von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig, nachdem der deutsche Klub eine Ausstiegsklausel von kolportierten 20 Millionen Euro zog.