Offiziell: Dominik Szoboszlai wechselt von RB Salzburg zu RB Leipzig

Der Wechsel von Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg zur RB Leipzig ist fix. Wie Österreichs Serienmeister am Donnerstag vermeldete, unterschrieb der 20-jährige ungarische Teamspieler beim deutschen Champions-League-Achtelfinalisten einen Vertrag bis 2025. Über die Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht, laut Medienberichten fließen vorerst rund 20 Millionen Euro in die Salzburger Clubkassa.

Szoboszlai wurde in der Vergangenheit oftmals mit dem AC Milan in Verbindung gebracht, Interesse bestand aus ganz Europa, schließlich machte Leipzig das Rennen. "Es waren von Beginn an sehr gute Gespräche mit Dominik und seinem Berater und natürlich sind wir stolz, dass er sich für RB Leipzig entschieden hat - denn ihm lagen auch mehrere Angebote europäischer Top-Klubs vor. Das spricht für unseren Weg und unsere Ambitionen", sagt Sportdirektor Markus Krösche laut Vereinsseite.

Über den Spielmacher meinte der 40-Jährige: "Dominik hat außergewöhnliches Potenzial, kann im Mittelfeld jede Position spielen. Er bringt durch seine Beidfüßigkeit und seine Stärke bei Distanzschüssen und Standardsituationen extrem viele Fähigkeiten mit, die unser Spiel zusätzlich bereichern werden."

Szoboszlai glaubt, bei Leipzig den nächsten Karriereschritt machen zu können: "Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel zu RB Leipzig geklappt hat. Der Verein hat eine großartige Entwicklung genommen, gehört zu den besten Teams in der Bundesliga und sorgt auch in der Champions League für Furore. Der Schritt nach Leipzig ist für meine Entwicklung perfekt, denn ich komme zu einem Top-Trainer und in eine unglaublich ambitionierte Mannschaft, die sehr jung ist, aber dennoch schon viel Erfahrung gesammelt hat und einige Erfolge feiern konnte."

Der Youngster wechselte 2017 in die Akademie von Red Bull Salzburg und stieß nur ein halbes Jahr später zur Kampfmannschaft. Seitdem absolvierte Szoboszlai 82 Partien für die Mozartstädter und brillierte mit 26 Treffer sowie 34 Auflagen.