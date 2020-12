Dietmar Kühbauer über TSV Hartberg: "Viele Spieler sind weit über uns zu stellen"

Am Donnerstag gab es für Rapid eine deftige 4:1-Niederlage in London gegen Arsenal, wohl auch weil Dietmar Kühbauer kräftig durchrotierte. Mit der Begründung, dass ein so viel teureres Team auch mit der Topbesetzung nicht zu biegen gewesen wäre. Das betont er nun vor dem Duell mit Hartberg, um wenig später den wesentlich billigeren Kader des TSV über den von Rapid zu stellen.

Im Vorgespräch zum Bundesliga-Duell sagt Kühbauer via RapidTV über das Europa-League-Spiel: "Wer glaubt wir hätten in Bestbesetzung Arsenal weggeschossen, der liegt leider falsch, so ehrlich müssen wir sein." Außerdem geht er auf die finanziellen Unausgeglichenheit zwischen den Teams ein: "Der gestrige Sturm hat ohne Aubameyang 100 Millionen Euro gekostet."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hier werden dem Rapid-Trainer auch die wenigsten widersprechen, bei den Aussagen wenig später könnte das aber anders aussehen. Angesprochen auf die Qualität des TSV Hartberg meint Kühbauer: "Hartberg ist nicht die Mannschaft, die Schoppi (Markus Schopp, Anm.) gerne sagt und die in der Liga auch nichts verloren haben soll. Die Spieler die sie teilweise haben, die sind weit über uns zu stellen."

Kühbauer über Schopp: "Macht gern auf Underdog"

Um das in den von Kühbauer vorher angesprochenen finanziellen Rahmen zu setzen: Der Personalaufwand des SK Rapid ist mit rund 18,3 Millionen Euro circa fünf Mal so hoch wie jener der Hartberger (ca. 3.3 Mio. Euro). Beim Eigenkapital ist der Unterschied mit 14 Millionen Euro der Wiener gegenüber der 255.000 Euro der Steirer noch extremer.

Schlussendlich äußert sich Kühbauer noch detaillierter: "Allein wenn ich die Abwehr hernehme: Ein Lienhart hat 300 Spiele, Klem hat 200 Spiele, Kainz hat 200 Spiele. Er (schopp, Anm.) macht gerne auf Underdog, aber wir werden sie ernst nehmen."

Schopp und sein Team werden am Sonntag gegen Rapid versuchen den Anschluss an das OPO zu halten, während die Hütteldorfer dasselbe mit der Tabellenspitze probieren werden.