Die Stimmen zur zwölften Bundesliga-Runde am Samstag

Sturm Graz, Rapid und der TSV Hartberg haben am Samstag in der zwölften Runde der Fußball-Bundesliga Siege eingefahren. Die Steirer setzten sich daheim gegen den SKN St. Pölten mit 3:0 durch und schoben sich damit zumindest für einen Tag auf Platz zwei. Die Hütteldorfer liegen nach einem 1:0 bei der Admira nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter den punktegleichen Steirern.

Der TSV Hartberg verbesserte sich dank eines Heim-1:0 über den SCR Altach an die siebente Stelle. Die Vorarlberger sind weiterhin einen Punkt vor Schlusslicht Admira Vorletzter. Die letzte Runde vor der Winterpause wird am Sonntag mit den Partien Red Bull Salzburg - WAC, WSG Tirol - SV Ried (jeweils 14.30 Uhr) und Austria - LASK (17.00 Uhr) abgeschlossen.

Die Sky-Stimmen zum Samstag

Sturm Graz - SKN St. Pölten 3:0

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Klammern wir die unmittelbare Anfangsphase aus, haben wir wirklich bis zum 1:0 ein sehr gutes Spiel gemacht und auch dem schwierigen Platz auch fußballerisch gute Lösungen gefunden. Dann hat St. Pölten etwas in der Grundordnung verändert. Es wurde ein richtiges Intensitätsspiel, wo wir mit der Führung etwas nachgelassen haben. Das hat sich über die Pause fortgesetzt und es war in dieser Phase ein Spiel aufs Messers Schneide. Aber wir haben im Moment diesen Lauf, der uns in diesen Phasen unbeschadet davonkommen lässt. Dazu einen Jörg Siebenhandl, der den ganzen Herbst in bestechender Form spielt."

Zur Tabellensituation: "Es ist eine sehr gute Zwischenbilanz, aber für uns ist wichtig, dass wir uns nicht nur mit Tabellenschauen zurücklehnen, sondern zwar kurz den Weihnachtsurlaub genießen, aber dann extremen Fokus auf das legen, was es zu entwickeln gibt. Da gibt es so einiges."

Robert Ibertsberger (SKN-Trainer) via Sky: "Nach dem 1:0 waren wir wieder besser drinnen. Speziell auch zweite Hälfte, wo ich schon der Meinung bin, dass wir am Ausgleich angeklopft haben. Das 2:0 war auch im Kopf ein kleiner Killer. Das hat man gemerkt, weil wir sehr viel investiert haben. Mit zwei leichten Ballverlusten beim 1:0 und 2:0 landest du Sturm Graz zu Kontermöglichkeiten ein. Das ist dann zu leichtfertig und vielleicht sogar ein wenig naiv."

Jakob Jantscher (Sturm-Torschütze) via Sky: "Schade, dass die Weihnachtstage kommen, wir haben einen super Lauf. Sagt man normalerweise nicht, weil es nette Tage sind, aber wir wären gerade in einem guten Flow. Es schaut derzeit einfach aus, aber es ist wirklich harte und konsequente Arbeit dahinter."

FC Admira - SK Rapid 0:1

Damir Buric (Admira-Trainer): "Es hat vor der Pause nicht so begonnen, wie wir es erhofft oder erwartet hatten, nämlich dass wir Rapid auch etwas unter Druck setzen können. Im Gegenteil, wir hatten richtig Probleme, unsere Organisation hat überhaupt nicht funktioniert, wir konnten sie weder im Spielaufbau, den Zwischenräumen oder der Seitenverlagerung stören. Das müssen wir analysieren und aufarbeiten, ich habe keine Erklärung dafür. Zweite Halbzeit war es anders, wir waren besser organisiert, aber es war insgesamt ein absolut verdienter Sieg von Rapid. Daran gibt es nichts zu rütteln. Rapid hat phasenweise gezeigt, dass sie eine Spitzenmannschaft in Österreich sind."

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Wichtig waren für uns heute mehrere Punkte, in erster Linie, dass wir oben dabeibleiben, dass wir zu Null gespielt haben, ein gutes Spiel gemacht haben und dass die Spieler, Trainer und die Mannschaft jetzt schöne Weihnachten haben. Wir hätten eigentlich schon in der ersten Hälfte alles klarmachen müssen, so war das 1:0 ein gefährliches Ergebnis bis am Schluss. Die Jungs waren sehr fokussiert, ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Alles in allem haben wir heuer eine Topsaison gespielt."

TSV Hartberg - SCR Altach 1:0

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Es war für uns ein enorm wichtiges Spiel. Mit dem Sieg haben wir nach oben ein Zeichen gesetzt. Altach war in der ersten Halbzeit etwas stärker, mit der großen Chance durch Rep ist aber ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein Übergewicht erkämpft und uns mit dem Sieg belohnt. Wir hatten ein unglaubliches Jahr 2020 mit großen Momenten für uns. Der Herbst war für uns schwierig, am Ende haben wir das aber gut gelöst."

Alex Pastoor (Altach-Trainer, auf Sky): "Dieses Spiel war symptomatisch. Wir hätten den Sieg nicht verdient, der Gegner auch nicht. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen."

Martin Kobras (Altach-Torhüter): "Im Endeffekt ist null Kontinuität drinnen, hinten anfällig, vorne ungefährlich. Die Verantwortlichen werden sich jetzt Gedanken machen. Wenn wir so weitermachen, spielen wir nächste Saison in der 2. Liga."

Tabelle nach den Spielen am Samstag