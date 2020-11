SK Rapid - FK Austria Wien: Wiener Derby heute live im Free-TV, Livestream & Liveticker sehen

Das 331. Wiener Derby geht am heutigen Sonntag über die Bühne, einmal mehr duellieren sich der SK Rapid und die Austria Wien um die "Stadtherrschaft". Wo es den Kracher im Free-TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt, das verrät euch SPOX.

Knapp ein Jahr nach der letzten Begegnung zwischen Austria Wien und dem SK Rapid heißt es endlich wieder "Derby-Time" in Österreichs Bundeshauptstadt. Am Ende der vergangenen regulären Saison rutschte die Wiener Austria ins Aufstiegsplayoff, während sich die Hütteldorfer ins Meisterplayoff schossen. Zuletzt kreuzten sich die Wege der Wiener Traditionsklubs am 8. Dezember der Vorjahres.

Kaum ein Duell ist so unberechenbar wie das zwischen Rapid und Austria - das spiegelt auch die Statistik der letzten Jahre wieder. Seit 2018 gewann jede Mannschaft jeweils zwei Partien in sechs Aufeinandertreffen. Zudem remisierten die Wiener Klubs zwei Mal. Im letzten Spiel gab es ein 2:2-Unentschieden.

SCR - FAK: Die letzten sechs Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis So. 08.12.2019 SK Rapid Austria Wien 2:2 So. 01.09.2019 Austria Wien SK Rapid 1:3 So. 16.12.2018 Austria Wien SK Rapid 6:1 So. 16.09.2018 SK Rapid Austria Wien 0:1 So. 15.04.2018 Austria Wien SK Rapid 0:4 So. 04.02.2018 SK Rapid Austria Wien 1:1

SK Rapid - FK Austria: Wo kann man das Spiel im Free-TV und Livestream sehen?

Das Wiener Derby wird am Sonntag ausschließlich auf Sky gezeigt. Auf Sky Sport Austria 1 bzw. Sky Sport Austria 1 HD läuft die Partie ab 17 Uhr, gleich im Anschluss an die Konferenz der Spiele LASK - Altach und WAC - Ried. Zudem wird der Knüller auch im Free-TV übertragen. Auf Sky Sport Austria 1 ist man selbst ohne Sky-Abo kostenlos dabei, genauso wie auf der Homepage des Senders. Hierbei wird ab 16:50 Uhr der Gratis-Zugang freigeschaltet.

Für Liebhaber des Streamings bietet auch SkyGo zusätzlich die Möglichkeit an, das Match via PC, Laptop oder Handy zu verfolgen.

SK Rapid Wien gegen FK Austria Wien im Liveticker

All jene, die keinen Zugriff auf Sky haben, bleiben in Form unseres umfassenden SPOX-Livetickers stets auf dem neuesten Stand. Zum Ticker geht´s hier lang.

Rapid Wien vs. FK Austria: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Gartler - Stojkovic, Hofmann, Barac - Schick, Knasmüllner, Grahovac, Ritzmaier, Ullmann - Fountas, Kara

Ersatz: Strebinger - Sonnleitner, Greiml, Schuster, Ibrahimoglu, Demir, Arase, Kitagawa

Es fehlen: D. Ljubicic (Bänderriss), Petrovic (krank), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent)

Austria: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Zwierschitz, Ebner - Sarkaria, Fitz, Pichler - Edomwonyi

Ersatz: Kos - Schösswendter, Martschinko, Jukic, Wimmer, Monschein, Turgeman

Es fehlen: Grünwald (gesperrt), Madl (Sehnenbandriss im Knie), Demaku (nach Schulter-OP)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Platz Verein Sp S U N Tore Punkte 1. FC Salzburg 8 6 1 1 26:8 19 2. LASK 8 5 2 1 16:6 17 3. SK Rapid Wien 8 5 2 1 21:12 17 4. SK Sturm Graz 7 3 3 1 11:5 12 5. SKN St. Pölten 8 3 2 3 15:10 11 6. WSG Tirol 8 3 2 3 10:12 11 7. WAC 7 3 0 4 14:15 9 8. FK Austria Wien 8 2 3 3 8:9 9 9. SV Ried 8 3 0 5 12:19 9 10. TSV Hartberg 8 1 4 3 7:16 7 11. SCR Altach 8 1 2 5 7:18 5 12. FC Admira 8 1 1 6 9:26 4