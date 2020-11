Christoph Monschein: Energetikerin macht Einsatz im Wiener Derby möglich

Am Sonntag geht einmal mehr das Wiener Derby über die Bühne - diesmal ist es die 321. Ausgabe. Knapp ein Jahr trafen der SK Rapid und FK Austria nicht aufeinander. Wieder mit dabei: Christoph Monschein, der eine Art "Wunder"-Heilung erlebte.

Monschein zog sich vor knapp drei Wochen einen Teilriss des Außenbandes zu. Einige schrieben den 28-Jährigen für die restliche Herbstsaison ab. "Ich bin vor der Zeit zurück, wie immer", blickte der Austria-Goalgetter gegenüber der Krone in die Glaskugel. Er behielt recht. Eine Woche nach dem Ausfall stand Monschein wieder im "leichten" Training am Platz. Am Sonntag steht gegen Rapid ein Einsatz, wenn auch nur als Joker, in Aussicht.

Neben der medizinischen Abteilung soll ebenfalls eine Energetikerin bei der wundersamen Heilung geholfen haben. "Ich arbeite schon seit sechs Jahren mit ihr. Das Ganze ist sehr komplex, aber sie hat einfach ein Gespür für Zellen, arbeitet mit Energiefeldern, Öl-Therapien, unterstützt mich auch mental. Vielleicht nichts für jeden - aber es ist einfach mein Weg, funktioniert für mich", zitiert die Krone den Angreifer.

"Ich bin bereit, brenne auf die Partie, im Derby gibt es wegen dem Adrenalin keinen Schmerz", erklärte Monschein. Trotz der Tabellensituation sieht dieser keinerlei Vorteile oder Nachteile: "Ich habe als Favorit im Derby 0: 4 verloren, aber auch schon unerwartet 6:1 gewonnen."

Stöger kann auf Monschein, Fitz und Turgeman bauen

Auch Trainer Peter Stöger freut sich über die rasche Rückkehr, will aber noch auf einen 100-Prozent fitten Monschein warten. "Die Verletzung kann nicht schlimmer werden, es geht nur um den Schmerz. Deshalb ist es schön für die Mannschaft zu sehen, dass einer unbedingt helfen will."

Neben dem Nationalspieler stehen Stöger gegen die Hütteldorfer auch Dominik Fitz und Alon Turgeman wieder zur Verfügung. Für 90 Minuten wird wohl keiner Kraft haben.