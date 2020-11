Auswärtssieg! WSG Tirol luchst dem SKN St. Pölten drei Punkte ab

In Unterzahl hat sich die WSG Tirol den Premierensieg gegen SKN St. Pölten erkämpft und damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte in der Bundesliga geschafft. Florian Rieder (31.) sorgte für das entscheidende 1:0 für die eine halbe Stunde in Unterzahl spielenden Gäste. Bei den viertplatzierten Niederösterreichern folgte hingegen zum dritten Mal in dieser Saison eine Niederlage auf einen Sieg.

Vor der Partie, die wegen den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ohne Zuschauer vonstattenging, hatte es im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in Wien eine Trauerminute gegeben. Danach gelang den Tirolern trotz Gelb-Rot gegen Zan Rogelj (59.) nach zwei Niederlagen und einem Remis der erste Sieg im Direkt-Vergleich. Sie liegen mit acht Punkten gleichauf mit der Wiener Austria, St. Pölten hat als Vierter zwei Punkte mehr.

Bei den Gastgebern musste Trainer Robert Ibertsberger nach Corona-Schnelltests zwei Stunden vor dem Anpfiff und in Summe drei coronabedingten Ausfällen kurzfristig umdisponieren. Lukas Grozurek rückte anstelle von Alexander Schmidt in die Offensive, von der bis zum Platzverweis mit Ausnahme eines schwachen Abschlusses von Robert Ljubicic (23.) kaum etwas zu sehen war.

Die WSG stand defensiv gut und setzte mit schnellem Umschaltspiel zunächst auch offensiv die Akzente. Zlatko Dedic nutzte die erste Gelegenheit zur vermeintlichen Führung, doch der im Abseits und vor SKN-Goalie Christoph Riegler stehende Rogelj griff ins Spielgeschehen ein (14.).

Die verdiente Führung glückte den Gästen in der 31. Minute. Nach einer Maßflanke von Fabian Koch legte Rieder den Ball überlegt an Riegler vorbei. Der 24-Jährige, der von WSG-Trainer Thomas Silberberger für seine Trainingsleistungen mit dem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison belohnt worden war, erzielte sein erstes Bundesligator überhaupt.

Die Tiroler verpassten danach das leicht mögliche 2:0. Es gab Chancen durch Dedic (35., 49.), der jeweils an Riegler scheiterte, Petsos, der volley mit Rücklage über das Tor feuerte (44.), David Gugganig (47./Kopfball) und Kelvin Yeboah (49.), dessen Schuss von Daniel Drescher noch geblockt wurde.

Nach einer Stunde nahm das Spiel nach Gelb-Rot für Rogelj (jeweils Foulspiel) eine neue Wendung. Auch WSG-Trainer Silberberger wurde nach Kritik im Zuge dessen auf die Tribüne verbannt. St. Pölten setzte zum Sturmlauf an, vermochte die mit zwei massiven Viererketten verteidigenden Tiroler aber nicht zu knacken. Kofi Schulz scheiterte mit der besten Möglichkeit an WSG-Goalie Ferdinand Oswald (78.).

Die Bundesliga-Tabelle: