Sturm-Graz-Neuzugang Gazibegovic: "Meister werden, Cup holen, in die CL einziehen"

Am Mittwoch präsentierte der SK Sturm überraschend Jusuf Gazibegovic von Liefering. Der 20-Jährige soll die Außenverteidigung der Grazer verstärken und hat riesige Ziele mit den Steirern.

"Ich bin froh über den Schritt zu Sturm. Ich will mich weiterentwickeln und so viele Erfolge wie möglich feiern. Vielleicht Meister werden, den Cup holen, in die Champions League einziehen!", wird Gazibegovic von der Kronen Zeitung zitiert.

Der 20-Jährige absolvierte insgesamt 39 Partien in der 2. Liga und lief für Salzburg auch acht Mal in der Youth League auf. Zudem kickte Gazibegovic auch für Bosniens U21-Nationalteam.

"Nach der Verletzung von Vincent Trummer mussten wir auf dieser Position handeln. Mit Jusuf kommt ein Spieler nach Graz, den wir schon lange am Radar haben", erklärt Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Schicker weiter: "Jusuf Gazibegovic passt perfekt zu unserem Weg. Er ist der zehnte Spieler in unserem Kader, der Jahrgang 2000 oder jünger ist. Jusuf ist beidbeinig und kann uns sowohl als linker, als auch als rechter Außenverteidiger weiterhelfen."