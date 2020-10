SK Rapid Wien wechselt 2021 von Adidas zu Puma

Die Corona-Zeit brachten in Sachen Sponsoren bei Rapid einige Umbrüche, allen voran der Wechsel von Ottakringer zu Gösser als Bier-Sponsor. Nun bahnt sich ein ähnlich spektakulärer Deal an, denn anscheinend gehen Adidas und Rapid erstmals seit 1999 getrennte Wege.

Wie sportbusiness.at berichtet wurde der 2021 auslaufende Vertrag nicht verlängert, in beidseitigem Verständnis. Damit endet eine 22 Jahre lange Partnerschaft, die es so schon mehrfach in der grün-weißen Historie gab.

Wirtschaft-Geschäftsführer Christoph Peschek erklärt die Situation wie folgt: "Mit Adidas haben wir einen bestehenden Vertrag, der bis Sommer 2021 läuft. Wir können bestätigen, dass die langjährige Partnerschaft darüber hinaus nicht fortgeführt und in beiderseitigem Einvernehmen beendet wird. Wir bedanken uns bei Adidas für die erfolgreiche Zusammenarbeit."

Der neue Ausrüster steht wohl auch schon bereit und heißt ab kommender Saison Puma - in Kooperation mit 11teamsports. Der Vertrag soll unterschriftsreif sein, kommentiert wird die sich anbahnende Zusammenarbeit bislang aber von keiner der beiden Parteien.