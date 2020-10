Oberschenkelverletzung: Red Bull Salzburg wohl erst 2021 wieder mit Torjäger Patson Daka

Patson Daka wird FC Salzburg länger fehlen. Der Bullen-Stürmer verletzte sich im Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid am hinteren rechten Oberschenkel und fällt laut Verein mehrere Wochen aus.

Bittere Nachrichten für RB Salzburg. Die Mozartstädter verlieren mit Patson Daka ihren obersten Torgaranten. Wie der Verein verkündete, wird der 22-Jährige "etliche Wochen" ausfallen.

"Damit wird Patson wohl auch die restlichen vier Gruppenspiele in Gruppe A der UEFA Champions League verpassen. Ein Einsatz im Kalenderjahr 2020 ist fraglich", hieß es auf der Webseite der Salzburger.

Angesichts der hohen Termindichte äußerst unglücklich, so warten mit Rapid Wien, Sturm Graz und zweimal FC Bayern keine leichten Aufeinandertreffen. Daka erzielte in dieser Saison zwölf Treffer und holte fünf Assists für die Salzburger. In der Vorsaison war er mit 24 Toren Zweiter der Torschützenliste hinter Shon Weissman geworden.. Zuletzt erwarb der Angreifer die Aufmerksamkeit von Manchester City.