ÖFB-Cup: Slapstick-Tor bringt Austria Wien gegen Wiener Sport-Club auf die Siegerstraße

Die Wiener Austria ist am Freitagabend ins Achtelfinale des ÖFB-Cups eingezogen. Die Elf von Trainer Peter Stöger behielt im Derby gegen Regionalligist Wiener Sportclub verdient mit 3:1 die Oberhand. Für die restlichen beiden angetretenen Bundesligisten kam hingegen das Aus. Die Admira scheiterte mit einem 3:4 im Elfmeterschießen gegen Kapfenberg ebenso in einem Heimspiel an einem Zweitligisten wie die WSG Tirol, die in Wattens gegen den FAC mit 0:1 den Kürzeren zog.

Austria Klagenfurt wurde im Duell zweier Zweitligisten beim SV Lafnitz mit 4:2 der eigenen Favoritenrolle gerecht. Eine Überraschung gab es hingegen in Horn, wo der gastgebende SV gegen den viertklassigen Wienerliga-Vertreter ASK Elektra mit 0:3 verlor. Am Samstag sind mit Red Bull Salzburg (in St. Pölten), Rapid (in Wiener Neustadt) und dem LASK (gegen Wörgl) drei von vier Europacup-Startern im Einsatz. Das Match des WAC gegen Ried folgt erst am Sonntag.

Die Austrianer ließen nach der von Corona-Fällen beeinträchtigten Länderspielpause gegen den drittklassigen Wien-Rivalen trotz extrem schwieriger Platzverhältnisse nichts anbrennen. Zwei Minute nachdem Patrick Wimmer in einer Aktion die Latte, Stange und nochmals die Latte getroffen hatte, sorgte Christoph Monschein in Dornbach mit einem verwandelten Foulelfmeter für die erlösende Führung (39.).

Den zweiten Treffer machten sich die Hausherren dann nach Wiederbeginn selbst. Eine Rückgabe von Luka Gusic nach Pichler-Flanke sprang aufgrund einer Lacke nicht auf und der Ball rutschte zwischen den Beinen des verdutzten Tormanns Florian Prögelhof ins Tor (56.). Nach einem von Manprit Sarkaria (73.) verwandelten Strafstoß, den Monschein herausgeholt hatte, war alles klar. Der Schlusspunkt war allerdings den Hausherren vorbehalten: Ein Schuss von Ivan Andrejevic aus 20 Metern wurde von Maximilian Sax ins eigene Tor abgelenkt (89.).

Die 2. Runde des ÖFB-Cups