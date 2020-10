HIGHLIGHTS: Österreich - Griechenland, die Tore im Video

Es war beinahe durchweg ein spannungs- und tempoarmes Spiel, dass durch die zahlreichen Wechsel in der zweiten Hälfte an Spannung gewann - mit dem besseren Ende für Österreich. Ein Doppelschlag innerhalb drei Minuten besorgte den Sieg.

Die ÖFB-Elf startete druckvoll und sammelte zu Beginn zahlreiche Eckbälle, aus denen aber meist wenig Gefahr ausging. Die Griechen hingegen ließen sich tiefer fallen und versuchten über Konter zu Abschlüsse zu kommen - jedoch ebenfalls vergeblich.

Folgerichtig ging es ohne echtes Highlight in die Kabinen und beide Teams wechselten in der Halbzeit bereits durch. Gerade Dominik Baumgartner sorgte für frischen Wind, auch wenn es weiterhin an klaren Torchancen mangelte.

Die erste Großchance der Partie nutzten aber umgehend die Gäste. Dem voraus ging allerdings ein Foul von Fountas an Lainer, welches nicht geahndet wurde. Der anschließende Pass des Rapidlers - bei dem sich Dragovic verschätzte - verwandelte Fortounis gegen Pervan aber souverän (63.).

Das Tor und die zahlreichen Wechseln sorgten anschließend für eine wildere und dadurch interessantere Partie, bei der die Schlagzahl klar nach oben ging. So gelang den Österreichern nach einer schönen Kombination über links der Ausgleich. Gregoritsch fand mit seiner präzisen Flanke Grbic, der per Dropkick eiskalt einnetzte (76.). Und die ÖFB-Elf hatte Lunte gerochen, denn nur drei Minuten später kombinierten sich die linke Seite erneut gut durch und diesmal war es der gut aufgelegte Baumgartner, der souverän zur Führung traf (80.).

Die Griechen hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen, es bliebt also beim 2:1 und damit den ersten Sieg gegen Griechenland seit 1993.