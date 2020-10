HIGHLIGHTS: Nordirland - Österreich, die Tore im Video

Am Sonntag duellierten sich Nordlirland und Österreich in der Nations-League-Gruppe B. Falls ihr das Aufeinandertreffen verpasst habt, haben wir für euch die Video-Highlights zum Spiel.

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem 1:0-Sieg in Nordirland die Führung in der Nations-League-Gruppe übernommen. Michael Gregoritsch (42.) schoss das ÖFB-Team am Sonntagabend im Windsor Park von Belfast zu einem verdienten zweiten Sieg im dritten Spiel. Norwegen liegt in der Gruppe 1 der Liga B punktegleich aufgrund des verlorenen direkten Duells zurück.

© DAZN

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 11.10.2020 20:45 Uhr Nordirland Österreich Windsor Park, Belfast 14.09.2020 20:45 Uhr Rumänien Österreich Ilie-Oana-Stadion, Ploiești

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 1 in Liga B