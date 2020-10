GAK-Kicker Dieter Elsneg erneut schwer verletzt? "Mag langsam nicht mehr"

GAK-Spieler Dieter Elsneg zählt zu den größten Pechvögeln im österreichischen Fußball. Nach einer langwierigen Knieverletzung dürfte sich der 30-Jährige erneut schwer verletzt haben.

Nach dem 1:0 im Derby gegen Lafnitz wurde Elsneg ins Krankenhaus eingeliefert. "Es schaut nicht gut aus. Bei einem Zweikampf hab ich ein Klacken in der Achillessehne gehört und nach einem Sprint war's vorbei. Ich befürchte, dass die Sehne eingerissen ist. Jetzt mag ich langsam nicht mehr", schildert er der Kronen Zeitung.

"In zehn Jahren Profi-Fußball hab ich gar nichts gehabt - aber zuletzt hat's eingeschlagen!" Kreuzbandriss, Meniskusschaden, Mopedunfall inklusive Fußbruch, Bandscheibenvorfall: "Der liebe Gott will mir vermutlich sagen, dass ich aufhören soll, dabei hab ich beim GAK so viel Spaß am Fußball!"