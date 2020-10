"Eingebläut, dass er nicht zum Zug kommen wird": Dennoch lehnte SK Sturms Emeka Eze Last-Minute-Transfer ab

Obwohl das Transferfenster in Österreich seit Tagen geschlossen ist, hätte Sturm Graz den aussortierten Emeka Eze beinahe noch an den Mann gebracht. Allerdings legte dieser sein Veto ein, obwohl er in Graz keine Einsatzzeit in Aussicht hat.

Davon berichtet die Kronen Zeitung in der heutigen Ausgabe (Dienstag). Gestern Montag schlossen sich die Transfer-Tore auch in Kroatien, weshalb der Erstligist NK Istra 1961 kurz davor noch einen letzten Spieler verpflichten wollte: Emeka Eze.

"Stimmt, Istra wollte ihn unbedingt, hat sich sehr bemüht", wie Sportchef Andreas Schicker gegenüber der Krone betont. Dabei versuchten auch die Grazer alles in Gang zu setzen, um den 24-Jährigen noch von der Gehaltsabrechnung zu bekommen, trotz aller Mühen war der Deal aber vergebens: "Dabei habe ich Emeka in vielen Gesprächen nochmals eingebläut, dass er bei uns nicht mehr zum Zug kommen wird."

Wieso im Detail der Angreifer den Transfer verweigerte weiß auch Schicker nicht, allerdings vermutet er: "Offenbar waren die Erfahrungen, die er in der Türkei gemacht hat, so schlecht, dass er jetzt nicht woanders hinwollte." Zumindest bis im Winter muss Trainer Christian Ilzer den Nigerianer also noch zu seinem Kader zählen. Dann wird Sturm den nächsten Anlauf starten Eze loszuwerden.