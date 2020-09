Trotz Bekanntgabe des Vereins: Lukas Spendlhofer dementiert Transfer

Sturms Lukas Spendlhofer sollte vorbehaltlich der noch ausständigen Medizintests einen Dreijahresvertrag bei AE Larisa unterschreiben, wie der Verein bekannt gab. Allerdings dementierte der Spieler selbst umgehend auf seinem Instagram-Profil, der Post des Vereins wurde mittlerweile gelöscht.

Spendlhofer bezeichnete die Vollzugsmeldung des Transfers in einer Instagram-Story als "Fake News". "Alles was in den Medien steht, entspricht nicht der Wahrheit!", schrieb er am Sonntag auf der Plattform.

"Ich bin nach wie vor bei Sturm unter Vertrag!" Der Vertrag mit dem 27-Jährige soll aufgelöst werden, wie Sportchef Andreas Schicker der Kleinen Zeitung verriet: "Wir hat­ten ein Ge­spräch, nun folgt von mir ein An­ge­bot zur Auf­lö­sung."

Der Spieler selbst meinte: "Mein Be­ra­ter hat mir den Klub schmack­haft ge­macht. Ich habe mir das an­ge­hört und dann Ge­sprä­che ge­führt, mehr war da noch nicht. Ich habe aber, wie ge­sagt, noch nichts un­ter­schrie­ben. Ich habe seit Som­mer rund zehn sol­cher An­ge­bo­te er­hal­ten. Ei­ni­ge habe ich gleich ab­ge­lehnt, an­de­re habe ich mir an­ge­hört." Bei den Grazern hat der Innenverteidiger weiterhin keine Zukunft, auch wenn die detaillierten Gründe vom verein noch nicht genannt wurden.