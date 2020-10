Red Bull Salzburg - TSV Hartberg live: Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am heutigen Sonntag trifft der amtierende Bundesliga-Meister Red Bull Salzburg zuhause auf den TSV Hartberg. SPOX zeigt, wo man die Partie im TV, Livestream oder Liveticker sehen kann.

Die Bullen starteten mit drei Siegen in drei Spielen abermals hervorragend in die neue Saison und sind in der Tabelle Spitzenreiter. Beim TSV Hartberg gilt es hingegen die sensationelle Leistung aus dem Vorjahr zu bestätigen - mit zwei Zählern aus drei Spielen kamen die Steierer aber recht fahrig aus den Startlöchern.

In den letzten fünf Aufeinandertreffen gab es vier Siege für Salzburg und ein Remis. Die Salzburger Erfolge fielen dabei sehr hoch aus, in den beiden Partien der Meistergruppe vergangene Saison gelang Hartberg kein einziger Treffer, während die Mozartstädter gleich neun Stück einschenkten.

Salzburg - Hartberg im TV und Livestream

Das Spiel wird auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf Sky Sport Austria 2 bzw. Sky Sport Austria 2 HD startet die Sendung zum Spiel um 13.30 Uhr, eine Stunde später erfolgt der Ankick.

FC Salzburg - TSV Hartberg im Liveticker

Alternativ kann man das Match auch auf unserem Liveticker ab 14.30 Uhr verfolgen. Hier entlang bitte.

Salzburg gegen Hartberg: Die letzten Duelle

Saison Heim Auswärts Ergebnis 2019/20 Meistergruppe RB Salzburg TSV Hartberg 3:0 (1:0) 2019/20 Meistergruppe TSV Hartberg RB Salzburg 0:6 (0:4) 2019/20 TSV Hartberg RB Salzburg 2:2 (1:1) 2018/19 RB Salzburg TSV Hartberg 7:2 (2:1) 2018/19 TSV Hartberg RB Salzburg 0:4 (0:0)

Bundesliga: Die Tabelle am vierten Spieltag